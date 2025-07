SOIRÉE BLIND TEST À LA FERME Lachamp-Ribennes

SOIRÉE BLIND TEST À LA FERME Lachamp-Ribennes vendredi 1 août 2025.

SOIRÉE BLIND TEST À LA FERME

Lachamp-Ribennes Lozère

Soirée Blind Test à la ferme Jeu deviner le titre et le chanteur d’une musique à partir d’un extrait de quelques secondes

Au menu

Plateau de charcuteries

Saucisse grillée

Frites

Plateau de fromages

Crème dessert / Croquant

Café

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40

English :

Soirée Blind Test à la ferme Game: guess the title and singer of a piece of music from a few seconds’ excerpt

On the menu:

Charcuterie platter

Grilled sausage

French fries

Cheese platter

Crème dessert / Croquant

Coffee

German :

Blind Test Abend auf dem Bauernhof Spiel: Erraten Sie den Titel und den Sänger eines Musikstücks anhand eines Ausschnitts von wenigen Sekunden

Auf dem Menü:

Aufschnittplatte

Gegrillte Wurst

Pommes frites

Käseplatte

Cremedessert / Croquant

Kaffee

Italiano :

Serata Blind Test in fattoria Gioco: indovinare il titolo e il cantante di un brano musicale da un estratto di pochi secondi

Il menu:

Tagliere di salumi

Salsiccia alla griglia

Patatine fritte

Piatto di formaggi

Crème dessert / Croquant

Caffè

Espanol :

Noche de prueba a ciegas en la granja Juego: adivinar el título y el cantante de una pieza musical a partir de un fragmento de unos segundos

El menú:

Tabla de embutidos

Salchicha a la parrilla

Patatas fritas

Tabla de quesos

Postre de crema / Croquant

Café

