Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise
Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise samedi 24 janvier 2026.
Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes
Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-20 2026-03-07
Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance fun et conviviale !
Des hits d’hier et d’aujourd’hui au programme.
Un lot pour chaque partie gagnée.
Animé par Manu.
Restauration rapide sur place. .
Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a fun-filled evening!
L’événement Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin