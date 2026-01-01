Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes

Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-20 2026-03-07

Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !

Testez vos connaissances musicales dans une ambiance fun et conviviale !

Des hits d’hier et d’aujourd’hui au programme.

Un lot pour chaque partie gagnée.

Animé par Manu.

Restauration rapide sur place. .

Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a fun-filled evening!

L’événement Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin