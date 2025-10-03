Soirée Blind-Test à Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon Mâcon

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Saurez-vous reconnaitre les titres printaniers sélectionnés pour vous ?

Composez votre équipe et défiez les autres au travers de 2 sessions de 20 titres.

Cocktail de la Cité offert à l’équipe gagnante !

Informations Pratiques

Parking gratuit sur place

Plusieurs dates disponibles

Entrée libre consommation sur place.

Sur réservation. .

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00 macon@citeclimatsvins.com

