Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso Paddy Mullin’s Arles
Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso Paddy Mullin’s Arles mercredi 21 janvier 2026.
Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso
Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 20h. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 20:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Blind Test au Paddy Mullin’s !
Tu penses être incollable en musique, TV et cinéma ? Viens le prouver, dans une ambiance conviviale et survoltée !
Le Blind test sera animé par Stefan Del Corso de la Radio RPA. Une soirée fun, accessible à tous, entre amis ou en équipe.
! Rassemble ton équipe et viens jouer au Paddy ! .
Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blind Test at Paddy Mullin’s!
L’événement Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso Arles a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Arles