Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso Paddy Mullin’s Arles

Soirée Blind Test animé par Stefan Del Corso

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 20h. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Blind Test au Paddy Mullin’s !

Tu penses être incollable en musique, TV et cinéma ? Viens le prouver, dans une ambiance conviviale et survoltée !

Le Blind test sera animé par Stefan Del Corso de la Radio RPA. Une soirée fun, accessible à tous, entre amis ou en équipe.

! Rassemble ton équipe et viens jouer au Paddy ! .

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25

Blind Test at Paddy Mullin’s!

