Soirée Blind test Argenton-sur-Creuse

Soirée Blind test

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse Indre

Le camping des Chambons vous propose une soirée Blind Test films, séries, musique.

La restauration sur place est possible.

37 Rue des Chambons Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 81 59 35

English :

The Les Chambons campsite invites you to a Blind Test evening: films, series, music.

Catering available on site.

German :

Der Campingplatz Les Chambons bietet Ihnen einen Blind-Test-Abend: Filme, Serien, Musik.

Die Verpflegung vor Ort ist möglich.

Italiano :

Il campeggio Les Chambons organizza una serata Blind Test con film, serie e musica.

Il catering è disponibile in loco.

Espanol :

El camping Les Chambons organiza una velada a ciegas con películas, series y música.

Catering disponible in situ.

