Soirée blind test Salle Gérard-Philipe Arles

Soirée blind test

Samedi 28 mars 2026 de 19h à 23h. Salle Gérard-Philipe Chemin des Paluns Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Prêt à tester votre culture musicale ?

L’association les Joyeux Lurons vous invitent à une soirée Blind Test Musical pleine d’ambiance, de défis et de fous rires !



– Reconnaîtrez-vous les chansons avant les autres ?

– Saurez-vous buzzer plus vite que les équipes adverses ?

– Formez votre équipe et venez tenter votre chance !



Animation Stéfan Del Corso.



Buvette et restauration sur place

Nombre de places limité 12 équipes maximum Buzzers .

Salle Gérard-Philipe Chemin des Paluns Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 01 24 86

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English :

Ready to test your musical culture?

L’événement Soirée blind test Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles