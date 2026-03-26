Soirée blind test Salle Gérard-Philipe Arles

Soirée blind test Salle Gérard-Philipe Arles samedi 28 mars 2026.

Soirée blind test

Samedi 28 mars 2026 de 19h à 23h. Salle Gérard-Philipe Chemin des Paluns Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Prêt à tester votre culture musicale ?
L’association les Joyeux Lurons vous invitent à une soirée Blind Test Musical pleine d’ambiance, de défis et de fous rires !

– Reconnaîtrez-vous les chansons avant les autres ?
– Saurez-vous buzzer plus vite que les équipes adverses ?
– Formez votre équipe et venez tenter votre chance !

Animation Stéfan Del Corso.

Buvette et restauration sur place
Nombre de places limité 12 équipes maximum Buzzers   .

Salle Gérard-Philipe Chemin des Paluns Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 01 24 86 

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English :

Ready to test your musical culture?

L’événement Soirée blind test Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles

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