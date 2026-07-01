Soirée Blind Test au Château Montifaud Dans le jardin de la propriété Jarnac-Champagne

jeudi 30 juillet 2026 · Dans le jardin de la propriété · Jarnac-Champagne

Informations pratiques

Jarnac-Champagne

Soirée Blind Test au Château Montifaud

Dans le jardin de la propriété 36, Route d’Archiac Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Château Montifaud organise une soirée Blind Test, ouverte au grand public, dans le jardin de la propriété. Plusieurs manches de Blind Test sur des thèmes variés, une ambiance conviviale et des lots à gagner pour les trois premières équipes.

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Dans le jardin de la propriété 36, Route d’Archiac Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 00 36 23 visites@chateau-montifaud.com

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English :

Château Montifaud is hosting a Blind Test evening, open to the general public, in the estate’s garden. There will be several rounds of Blind Test on various themes, a friendly atmosphere, and prizes to be won by the top three teams.

L’événement Soirée Blind Test au Château Montifaud Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge