Soirée blind test au Monde du Macaron Le Monde du Macaron Guéret

Soirée blind test au Monde du Macaron

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée blind test organisée par le Monde du Macaron.

Planche charcuterie et fromage.

Cadeau pour les gagnants.

Réservation conseillée. .

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16

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English : Soirée blind test au Monde du Macaron

L’événement Soirée blind test au Monde du Macaron Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret