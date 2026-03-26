Soirée blind test au Monde du Macaron Le Monde du Macaron Guéret
Soirée blind test au Monde du Macaron Le Monde du Macaron Guéret vendredi 17 avril 2026.
Soirée blind test au Monde du Macaron
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée blind test organisée par le Monde du Macaron.
Planche charcuterie et fromage.
Cadeau pour les gagnants.
Réservation conseillée. .
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée blind test au Monde du Macaron
L’événement Soirée blind test au Monde du Macaron Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Ciné-concert Contes et Silhouettes Cinéma Guéret 27 mars 2026
- La fête du court métrage séance tout public Les incontournables Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 27 mars 2026
- Focus On Musée de Pont-Aven Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 28 mars 2026
- La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 28 mars 2026
- Lecture de poésie de Michèle Laforest Bibliothèque Multimédia Guéret 28 mars 2026