Soirée blind test au Monde du Macaron Le Monde du Macaron Guéret

Soirée blind test au Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 2026-04-17

Soirée blind test au Monde du Macaron Le Monde du Macaron Guéret vendredi 17 avril 2026.

Soirée blind test au Monde du Macaron

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Soirée blind test organisée par le Monde du Macaron.
Planche charcuterie et fromage.
Cadeau pour les gagnants.
Réservation conseillée.   .

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16 

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English : Soirée blind test au Monde du Macaron

L’événement Soirée blind test au Monde du Macaron Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret

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