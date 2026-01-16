Soirée Blind Test au relais de l’estuaire Relais de l’estuaire Étauliers
Relais de l’estuaire 79 Rue Principale Étauliers Gironde
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale, lors de la soirée blind test organisée au relais de l’estuaire.
Alors, révisez les musiques françaises et internationales !
Réservation conseillée ! Restauration sur place. .
Relais de l’estuaire 79 Rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 70 36 contact@relais-estuaire.fr
