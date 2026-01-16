Soirée Blind Test au relais de l’estuaire Relais de l’estuaire Étauliers

Soirée Blind Test au relais de l’estuaire

Relais de l’estuaire 79 Rue Principale Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale, lors de la soirée blind test organisée au relais de l’estuaire.

Alors, révisez les musiques françaises et internationales !

Réservation conseillée ! Restauration sur place. .

Relais de l’estuaire 79 Rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 70 36 contact@relais-estuaire.fr

