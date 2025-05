Soirée blind test au VandB – V and B Romans-sur-Isère, 23 mai 2025 19:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Soirée blind test au VandB V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Participez au come back de Buzzy Quizz dans votre VandB de Romans pour une soirée blind test de folie ! Venez nombreux !

.

V and B 3 Avenue des Allobroges

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

English :

Join the Buzzy Quizz comeback at your VandB in Romans for an evening of blind testing madness! Come one, come all!

German :

Nehmen Sie am Comeback von Buzzy Quizz in Ihrem VandB in Romans teil und erleben Sie einen verrückten Blindtest-Abend! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Unitevi al ritorno di Buzzy Quizz al vostro VandB di Roma per una folle serata di blind test! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Únete a la reaparición de Buzzy Quizz en tu VandB de Romans para una noche loca de pruebas a ciegas! ¡Venga uno, vengan todos!

L’événement Soirée blind test au VandB Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-17 par Valence Romans Tourisme