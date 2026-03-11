Soirée Blind Test Aubazines
Soirée Blind Test Aubazines samedi 28 mars 2026.
Soirée Blind Test
Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Participez a une soirée conviviale dédiée aux tests musicaux a l’aveugle avec une édition spéciale consacrée aux années 80 et 90. L’événement est organisé par l APE. Une buvette ainsi qu’un service de restauration sont prévus sur place pour les participants. .
Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 95 00 54
L’événement Soirée Blind Test Aubazines a été mis à jour le 2026-03-07 par Corrèze Tourisme