Soirée Blind Test Salle de la Grand-Terre Aureille

Soirée Blind Test

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Participez à une soirée Blind Test à Aureille, le samedi 8 novembre à partir de 19h30, à la Salle de la Grand-Terre !

Organisé par la Mairie d’Aureille



Venez vibrer et chanter à l’occasion d’une soirée musicale et festive !

Animation assurée par Stefan Del Corso une ambiance inoubliable vous attend !



Soirée + repas avec le Food truck Zuka (arancini, panzeroti, canoli)

Payant, réservation par téléphone auprès de la mairie .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01

English :

Join us for a Blind Test evening in Aureille on Saturday, 8 November, starting at 7:30 p.m. at the Salle de la Grand-Terre!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 8. November, ab 19:30 Uhr im Salle de la Grand-Terre in Aureille an einem Blind Test-Abend teil!

Italiano :

Partecipate alla serata Blind Test di Aureille, sabato 8 novembre dalle 19.30, presso la Salle de la Grand-Terre!

Espanol :

Participe en una velada de prueba a ciegas en Aureille, el sábado 8 de noviembre a partir de las 19.30 horas, en la Salle de la Grand-Terre

