Soirée Blind Test aux Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence

Soirée Blind Test aux Pieds dans l’Eau

Samedi 21 février 2026 à partir de 19h. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Soirée Blind Test aux Pieds dans l’Eau à Saint-Rémy-de-Provence.

Participez à la grande soirée blind test le samedi 21 février aux Pieds dans l’Eau à Saint-Rémy-de-Provence.



La Téloche de Baptiste et Ludo vous a préparé une édition spéciale

Les filles chantent

Alors révisez vos grands classiques… et à vous de jouer !

Soirée DJ pour finir en beauté ! .

Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49

English :

Blind Date Evening at Les Pieds dans l’Eau in Saint-Rémy-de-Provence.

