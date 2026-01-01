Soirée Blind Test Baignes-Sainte-Radegonde

Soirée Blind Test

Salles polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez nombreux à la soirée Blind Test organisée par la coopérative scolaire au profit des élèves. Planches sucrées, gâteaux, crêpes et buvette sur place. Equipe de 2 à 6 personnes. Réservation par téléphone.

Salles polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 33 42

English : Soirée Blind Test

Come along to the ‘Blind Test’ evening organised by the school cooperative to raise funds for the pupils. Sweet treats, cakes, pancakes and refreshments available on site. Teams of 2 to 6 people. Book by telephone.

