Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 octobre 2025.
Soirée Blind Test Bar le Chifoumi
BD du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Venez tester vos connaissances musical au Chifoumi
Ce quizz musical est animé par l’équipe du Chifoumi et sur inscription obligatoire.
N’oubliez pas de réserver votre place ! .
BD du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
English :
Test your musical knowledge at Chifoumi
German :
Testen Sie Ihr musikalisches Wissen beim Chifoumi
Italiano :
Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali al Chifoumi
Espanol :
Venga a poner a prueba sus conocimientos musicales en Chifoumi
L’événement Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis