Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon

Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 octobre 2025.

Soirée Blind Test Bar le Chifoumi

BD du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Venez tester vos connaissances musical au Chifoumi

Ce quizz musical est animé par l’équipe du Chifoumi et sur inscription obligatoire.

N’oubliez pas de réserver votre place ! .

BD du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

English :

Test your musical knowledge at Chifoumi

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen beim Chifoumi

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali al Chifoumi

Espanol :

Venga a poner a prueba sus conocimientos musicales en Chifoumi

L’événement Soirée Blind Test Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis