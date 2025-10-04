Soirée Blind Test Castillonnès

Soirée Blind Test Castillonnès samedi 4 octobre 2025.

Salle des Fontaines Castillonnès Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-04

À l’occasion d’octobre rose, l’association les Elles Roses 47 organise une soirée blind test.

Convivialité et bonne humeur seront au rendez vous.

Equipes de 8 max. Nombreux lots à gagner. Restauration sur place.

!! Réservez votre place avant le 27 septembre !!

Ouverture à 20h, début à 21h.

!! Réservez votre place avant le 27 septembre !! .

Salle des Fontaines Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 85 37 01 lesellesroses47@gmail.com

English : Soirée Blind Test

To mark pink October, the Les Elles Roses 47 association is organizing a blind test evening.

Fun and good humor await you.

Teams of 8 max. Lots of prizes to be won. Catering on site.

!! Reserve your place before September 27!

German : Soirée Blind Test

Anlässlich des rosa Oktobers organisiert der Verein Les Elles Roses 47 einen Blindtest-Abend.

Geselligkeit und gute Laune sind garantiert.

Teams von maximal 8 Personen. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Verpflegung vor Ort.

!! Reservieren Sie Ihren Platz vor dem 27. September!!!

Italiano :

In occasione dell’ottobre rosa, l’associazione Les Elles Roses 47 organizza una serata di blind test.

Il tutto all’insegna del divertimento e del gioco.

Squadre fino a 8 persone. Molti premi in palio. Catering sul posto.

!! Prenotate il vostro posto entro il 27 settembre!

Espanol : Soirée Blind Test

Con motivo del octubre rosa, la asociación Les Elles Roses 47 organiza una velada de pruebas a ciegas.

Todo es diversión y juegos.

Equipos de hasta 8 personas. Muchos premios. Catering in situ.

¡¡!! Reserva tu plaza antes del 27 de septiembre

