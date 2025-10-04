Soirée Blind Test Castillonnès
Soirée Blind Test Castillonnès samedi 4 octobre 2025.
Soirée Blind Test
Salle des Fontaines Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
À l’occasion d’octobre rose, l’association les Elles Roses 47 organise une soirée blind test.
Convivialité et bonne humeur seront au rendez vous.
Equipes de 8 max. Nombreux lots à gagner. Restauration sur place.
!! Réservez votre place avant le 27 septembre !!
À l’occasion d’octobre rose, l’association les Elles Roses 47 organise une soirée blind test.
Convivialité et bonne humeur seront au rendez vous.
Equipes de 8 max. Nombreux lots à gagner. Restauration sur place.
Ouverture à 20h, début à 21h.
!! Réservez votre place avant le 27 septembre !! .
Salle des Fontaines Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 85 37 01 lesellesroses47@gmail.com
English : Soirée Blind Test
To mark pink October, the Les Elles Roses 47 association is organizing a blind test evening.
Fun and good humor await you.
Teams of 8 max. Lots of prizes to be won. Catering on site.
!! Reserve your place before September 27!
German : Soirée Blind Test
Anlässlich des rosa Oktobers organisiert der Verein Les Elles Roses 47 einen Blindtest-Abend.
Geselligkeit und gute Laune sind garantiert.
Teams von maximal 8 Personen. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Verpflegung vor Ort.
!! Reservieren Sie Ihren Platz vor dem 27. September!!!
Italiano :
In occasione dell’ottobre rosa, l’associazione Les Elles Roses 47 organizza una serata di blind test.
Il tutto all’insegna del divertimento e del gioco.
Squadre fino a 8 persone. Molti premi in palio. Catering sul posto.
!! Prenotate il vostro posto entro il 27 settembre!
Espanol : Soirée Blind Test
Con motivo del octubre rosa, la asociación Les Elles Roses 47 organiza una velada de pruebas a ciegas.
Todo es diversión y juegos.
Equipos de hasta 8 personas. Muchos premios. Catering in situ.
¡¡!! Reserva tu plaza antes del 27 de septiembre
L’événement Soirée Blind Test Castillonnès a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Coeur de Bastides