Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax

Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax vendredi 2 janvier 2026.

Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 CHEMIN DE TALENCE Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02

Date(s) :
2026-01-02

Venez tester votre culture musicale dans une ambiance conviviale chez Ludiq’ Family expériences   .

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 CHEMIN DE TALENCE Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 63 64  bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences

L’événement Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Grand Dax