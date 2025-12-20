Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax
Soirée Blind Test Chez Ludiq’ Family Expériences
LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 CHEMIN DE TALENCE Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
2026-01-02
Venez tester votre culture musicale dans une ambiance conviviale chez Ludiq’ Family expériences .
+33 5 58 90 63 64 bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr
