Soirée BLIND TEST Colmar

Soirée BLIND TEST

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

Testez vos connaissances musicales !

Testez vos connaissances musicales ! Devinez le plus vite possible les titres des musiques ou les noms des artistes, des années 80 à aujourd’hui, en passant par les musiques de dessins animés, seul ou en équipe, et tentez de gagner des cadeaux ! Délaissez TikTok et le canapé et participez à cette soirée où le jeu, la musique, le sport et la fête ne font qu’un ! Ambiance garantie !

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration sur place.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Test your musical knowledge!

German :

Testen Sie Ihr Musikwissen!

Italiano :

Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali!

Espanol :

Ponga a prueba sus conocimientos musicales

