Soirée blind test Crest

Soirée blind test Crest mercredi 24 septembre 2025.

Soirée blind test

Parc du Boscquet Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

La première soirée blind test de la saison aura lieu le mercredi 24 septembre à 20h, thème films-séries-animés-jeux vidéos !

.

Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

The first blind test of the season takes place on Wednesday, September 24 at 8pm, with a film-series-animated-games-video theme!

German :

Der erste Blindtest-Abend der Saison findet am Mittwoch, den 24. September um 20 Uhr statt, Thema Filme-Serien-Animationen-Videospiele!

Italiano :

Il primo blind test della stagione si terrà mercoledì 24 settembre alle ore 20.00, con un tema di film-serie-animazione-videogiochi!

Espanol :

La primera prueba a ciegas de la temporada tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 20.00 horas, ¡con una temática de cine-serie-animación-videojuegos!

