Soirée blind test Crest
Soirée blind test Crest mercredi 24 septembre 2025.
Soirée blind test
Parc du Boscquet Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 20:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
La première soirée blind test de la saison aura lieu le mercredi 24 septembre à 20h, thème films-séries-animés-jeux vidéos !
Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org
English :
The first blind test of the season takes place on Wednesday, September 24 at 8pm, with a film-series-animated-games-video theme!
German :
Der erste Blindtest-Abend der Saison findet am Mittwoch, den 24. September um 20 Uhr statt, Thema Filme-Serien-Animationen-Videospiele!
Italiano :
Il primo blind test della stagione si terrà mercoledì 24 settembre alle ore 20.00, con un tema di film-serie-animazione-videogiochi!
Espanol :
La primera prueba a ciegas de la temporada tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 20.00 horas, ¡con una temática de cine-serie-animación-videojuegos!
