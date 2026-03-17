Soirée Blind Test & Danse Salle de l’Orangerie Contrexéville

Soirée Blind Test & Danse

Salle de l’Orangerie Casino Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Animée par DJ Renald, cette soirée promet des moments fun et musicaux sortez vos portables, scannez le QR Code et jouez en direct !

Testez vos connaissances avec des questions musicales… pas si facile !

Une occasion parfaite pour s’amuser entre amis ou en famille dans une ambiance festive !Tout public

35 .

Salle de l’Orangerie Casino Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 01 14

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English :

Hosted by DJ Renald, the evening promises fun and music: get out your cell phones, scan the QR Code and play live!

Test your knowledge with musical questions… not so easy!

A perfect opportunity to have fun with friends and family in a festive atmosphere!

L’événement Soirée Blind Test & Danse Contrexéville a été mis à jour le 2026-03-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE