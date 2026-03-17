Soirée Blind Test & Danse Salle de l’Orangerie Contrexéville
Soirée Blind Test & Danse Salle de l’Orangerie Contrexéville vendredi 10 avril 2026.
Soirée Blind Test & Danse
Salle de l’Orangerie Casino Contrexéville Vosges
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Animée par DJ Renald, cette soirée promet des moments fun et musicaux sortez vos portables, scannez le QR Code et jouez en direct !
Testez vos connaissances avec des questions musicales… pas si facile !
Une occasion parfaite pour s’amuser entre amis ou en famille dans une ambiance festive !Tout public
35 .
Salle de l’Orangerie Casino Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 01 14
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English :
Hosted by DJ Renald, the evening promises fun and music: get out your cell phones, scan the QR Code and play live!
Test your knowledge with musical questions… not so easy!
A perfect opportunity to have fun with friends and family in a festive atmosphere!
L’événement Soirée Blind Test & Danse Contrexéville a été mis à jour le 2026-03-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE