Soirée Blind Test de la MJC Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Soirée Blind Test de la MJC

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée Blind Test organisée par la MJC.

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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52

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English :

Blind Test evening organized by the MJC.

L’événement Soirée Blind Test de la MJC Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations