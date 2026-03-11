Soirée Blind Test de la MJC Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Soirée Blind Test de la MJC Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 4 avril 2026.
Soirée Blind Test de la MJC
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Soirée Blind Test organisée par la MJC.
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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52
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English :
Blind Test evening organized by the MJC.
L’événement Soirée Blind Test de la MJC Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations