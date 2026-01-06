Soirée blind test de la Saint-Valentin Stenay
Soirée blind test de la Saint-Valentin Stenay vendredi 13 février 2026.
Soirée blind test de la Saint-Valentin
37 RUE DU MOULIN Stenay Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Que vous veniez vous challenger en tant que célibataire ou en couple, vous êtes assuré de passer une agréable soirée lors de ce blind test musical organisé par DJ Mike-i à la Taverne du Musée de la bière !
37 RUE DU MOULIN Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr
English :
Whether you come to challenge yourself as a single person or as a couple, you’re sure to have a great time during this musical blind test organized by DJ Mike-i at the Taverne du Musée de la bière!
