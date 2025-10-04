Soirée blind test et dansante Monthermé

Soirée blind test et dansante Monthermé samedi 4 octobre 2025.

Soirée blind test et dansante

Cosec Monthermé Ardennes

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Cinéma, Musique, jeux de 20h à 01hOuverture des portes 19h Tous les bénéfices seront au profit du téléthon Restauration et boisson sur place

Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 20 94 24 63

English :

Cinema, music, games from 8pm to 1amDoors open at 7pm All proceeds go to the Telethon Catering and drinks on site

German :

Kino, Musik, Spiele von 20 bis 01 UhrTüröffnung 19 Uhr Alle Gewinne kommen dem Telethon zugute Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Cinema, musica, giochi dalle 20.00 all’1.00Apertura porte alle 19.00 Tutti i proventi sono destinati a Telethon Catering e bevande in loco

Espanol :

Cine, música y juegos de 20:00 a 1:00 h Apertura de puertas a las 19:00 h Todos los beneficios se destinarán al Telemaratón Catering y bebidas in situ

