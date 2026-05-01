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Soirée Blind Test et karaoké Trégourez

Soirée Blind Test et karaoké Trégourez samedi 16 mai 2026.

Adresse : Bar Le Passe Temps

Ville : 29970 Trégourez

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Trégourez

Soirée Blind Test et karaoké

Bar Le Passe Temps Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Soirée Blind Test au Bar le Passe Temps à Trégourez la samedi 16 mai à partir de 20h30 et karaoké à partir de 22h00

Animé par Chris’Anim29   .

Bar Le Passe Temps Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 2 98 59 17 29 

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English : Soirée Blind Test et karaoké

L’événement Soirée Blind Test et karaoké Trégourez a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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