Soirée Blind Test et karaoké Trégourez
Soirée Blind Test et karaoké Trégourez samedi 16 mai 2026.
Trégourez
Soirée Blind Test et karaoké
Bar Le Passe Temps Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée Blind Test au Bar le Passe Temps à Trégourez la samedi 16 mai à partir de 20h30 et karaoké à partir de 22h00
Animé par Chris’Anim29 .
Bar Le Passe Temps Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 2 98 59 17 29
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English : Soirée Blind Test et karaoké
L’événement Soirée Blind Test et karaoké Trégourez a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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