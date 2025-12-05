Soirée blind test Pépido Café Eymet

Soirée blind test Pépido Café Eymet vendredi 5 décembre 2025.

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Pépido vous donne rendez-vous pour une soirée blind test fun et bonne humeur !
Venez tester vos connaissances musicales entre amis et passer un moment convivial.
On vous attend nombreux !

Réservations souhaitées.   .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01  pepidocafe@hotmail.com

