Soirée blind test Pépido Café Eymet
Soirée blind test Pépido Café Eymet vendredi 5 décembre 2025.
Soirée blind test
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Pépido vous donne rendez-vous pour une soirée blind test fun et bonne humeur !
Venez tester vos connaissances musicales entre amis et passer un moment convivial.
On vous attend nombreux !
Réservations souhaitées. .
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01 pepidocafe@hotmail.com
