Soirée blind test Pépido Café Eymet

Soirée blind test

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Pépido vous donne rendez-vous pour une soirée blind test fun et bonne humeur !

Venez tester vos connaissances musicales entre amis et passer un moment convivial.

On vous attend nombreux !

Réservations souhaitées. .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01 pepidocafe@hotmail.com

