Soirée blind test La Chopine Fontenay-le-Comte

Soirée blind test La Chopine Fontenay-le-Comte vendredi 19 septembre 2025.

Soirée blind test

La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-11-21

By Rom’Animation

Venez nombreux buzzer

15 buzzers possibles

formez les équipes que vous voulez

plein de cadeaux à gagner .

La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 65 09

English :

By Rom’Animation

German :

By Rom’Animation

Italiano :

Da Rom’Animation

Espanol :

Por Rom’Animation

L’événement Soirée blind test Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin