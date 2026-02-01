Soirée Blind Test Hirsingue

Soirée Blind Test

Début : Vendredi 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Que vous soyez incollable ou simple amateur, une chose est sûre cette soirée Blind Test & Quiz promet d’être mémorable. Réservation obligatoire

Avis aux amateurs de musique, de culture générale et de bonne humeur ! Le Dorfhus de Hirsingue se transformera en véritable terrain de jeu à l’occasion d’une soirée Blind Test & Quiz, organisée par l’association Turbulence dans le cadre des incontournables soirées Vendredi C’est Party ! de la commune de Hirsingue.

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez tester vos connaissances, reconnaître les tubes d’hier et d’aujourd’hui, relever des défis ludiques et surtout… passer un excellent moment dans une ambiance festive et conviviale. Rires, compétition amicale et surprises seront au rendez-vous !

Pour bien démarrer la soirée, une petite restauration sera proposée sur place dès 19 h, histoire de reprendre des forces avant le début des jeux. .

Rue des Tilleuls Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est

English :

Whether you’re an expert or an amateur, one thing’s for sure: this Blind Test & Quiz evening promises to be a memorable one. Reservations required

