Soirée Blind test Karaoké à l’hôtel de l’Écu Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne Jonzac

Soirée Blind test Karaoké à l’hôtel de l’Écu

Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 24.5 – 24.5 – 30 EUR

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Soirée karaoké et blind test

Venez passer une agréable soirée au restaurant de la Seugne autour d’une soirée musicale, venez pousser la chansonnette autour d’un repas convivial.

Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 50 56 contact@hotel-ecu.com

English :

Karaoke and blind test evening

Come and enjoy a musical evening at the Restaurant de la Seugne, where you can sing along to a convivial meal.

