Soirée Blind test Karaoké à l’hôtel de l’Écu Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne Jonzac samedi 21 mars 2026.
Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 24.5 – 24.5 – 30 EUR
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
2026-03-21
Soirée karaoké et blind test
Venez passer une agréable soirée au restaurant de la Seugne autour d’une soirée musicale, venez pousser la chansonnette autour d’un repas convivial.
Hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 50 56 contact@hotel-ecu.com
Karaoke and blind test evening
Come and enjoy a musical evening at the Restaurant de la Seugne, where you can sing along to a convivial meal.
L’événement Soirée Blind test Karaoké à l’hôtel de l’Écu Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge