Soirée blind test & karaoké Colmar

Informations pratiques

Colmar

Soirée blind test & karaoké

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22 23:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Rendez-vous pour une soirée karaoké et blind-test givrée sur la patinoire de Colmar !

La patinoire vous donne rendez-vous pour une soirée festive où la musique sera à l’honneur ! Animée par un professionnel qui fera monter l’ambiance tout au long de la soirée, cette animation est l’occasion de partager un moment convivial entre amis, en famille ou entre collègues.

Osez prendre le micro et révélez vos talents de chanteur en interprétant vos titres préférés. Les paroles défileront sur l’écran géant pour permettre à chacun de participer, que vous soyez habitué du karaoké ou simple amateur de musique. En solo, en duo ou en équipe, l’essentiel est de s’amuser et de profiter de l’instant.

Place ensuite au blind test ! Soyez le plus rapide à reconnaître les morceaux diffusés et mettez vos connaissances musicales à l’épreuve. Des grands classiques aux tubes incontournables, tous les styles et toutes les générations seront représentés pour permettre à chacun de tenter sa chance.

Entre performances, défis musicaux et fous rires cette soirée promet une ambiance chaleureuse et pleine d’énergie. Que vous veniez pour chanter, jouer, encourager les participants ou simplement passer un agréable moment sur la glace, préparez-vous à vivre une soirée riche en musique et en bonne humeur.

La soirée n’est pas conseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès au bord de piste en chaussure n’est pas autorisé.

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Join us for a fun-filled evening of karaoke and a music quiz at the Colmar ice rink!

L’événement Soirée blind test & karaoké Colmar a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar