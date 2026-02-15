Soirée Blind Test & Karaoké Croix-Mare

Soirée Blind Test & Karaoké

140 D5 Croix-Mare Seine-Maritime

Tarif : – –

Le restaurant La Suite fait son show et vous propose une soirée blind-test et karaoké avec le DJ Fabrice Show. Au programme kir, entrée, plat, dessert et une animation de folie. Une soirée conviviale et festive comme on les aime à l’Auberge du Val au Cesne. .

140 D5 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 63 06 valaucesne@hotmail.com

