Griesheim-sur-Souffel

Soirée Blind Test Karaoké

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

L’association HAPI organise sa soirée Blind Test Karaoké ! Le thème ? Soyez la star de la soirée ! Alors n’hésitez pas à sortir vos plus belles tenues à paillettes, vos boas et vos lunettes de soleil. Venez équipé de votre portable pour participer au quizz ! Restauration et boissons sur place.

Inscription obligatoire via le Hello Asso de l’association. .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est christian.biller67370@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Blind Test Karaoké Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg