Soirée blind test & karaoké Le QG Le Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans
Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 19:30:00
2026-03-07
Préparez votre voix… et vos oreilles ! Le QG transforme la soirée en véritable arène musicale. Au programme Karaoké déchaîné et Blind Test explosif !
.
Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 73 19 contact@leqg-restaurant.fr
English :
Prepare your voice? and your ears! Le QG transforms the evening into a veritable musical arena. On the program: wild karaoke and explosive blind tests!
