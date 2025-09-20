Soirée Blind Test Karaoké Mouterre-Silly

Soirée Blind Test Karaoké Mouterre-Silly samedi 20 septembre 2025.

Stade Robert Boulord Mouterre-Silly Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-09-20
2025-09-20

3ème édition
Au programme jeu Blind Test, planche apéro (20€ sur réservation, karaoké
Buvette sur place
Réservation obligatoire   .

Stade Robert Boulord Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 85 90 95 

