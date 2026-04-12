Soirée Blind Test Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief
Soirée Blind Test Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief samedi 30 mai 2026.
La Chaux-du-Dombief
Soirée Blind Test
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Blind Test à l’auberge du Grominet à Chaux du Dombief, samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.
Lots gagnants pour les 3 premiers meilleurs de chaque theme.
Participation 5€/pers équipe de 4 mini et 8 maxi.
Bar & petite restauration sur place. Son & lumières, ambiance garantie.
Sur réservation au 07 86 01 13 42 .
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr
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English : Soirée Blind Test
L’événement Soirée Blind Test La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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