Soirée Blind Test Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

La Chaux-du-Dombief

Soirée Blind Test

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Blind Test à l’auberge du Grominet à Chaux du Dombief, samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.

Lots gagnants pour les 3 premiers meilleurs de chaque theme.

Participation 5€/pers équipe de 4 mini et 8 maxi.

Bar & petite restauration sur place. Son & lumières, ambiance garantie.

Sur réservation au 07 86 01 13 42 .

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blind Test

L’événement Soirée Blind Test La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX