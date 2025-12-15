Soirée Blind Test Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge

Soirée Blind Test Livarot

Le Comité des Fêtes de Le Mesnil Durand organise une soirée Blind Test à la salle des fêtes de Livarot le samedi 17 janvier 2026 à partir de 19h30.

Plateau de charcuterie Bar à disposition. .

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 26 77 55 09

English : Soirée Blind Test Livarot

The Comité des Fêtes de Le Mesnil Durand is organizing a Blind Test evening at the Salle des Fêtes in Livarot on Saturday January 17, 2026 from 7.30pm.

