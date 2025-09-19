Soirée Blind Test Casino JOA Lons-le-Saunier

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

2025-09-19

Soirée Blind Test avec Salomé

Envie de tester vos connaissances musicales dans une ambiance fun et conviviale ?

Rendez-vous au Loft de 20h à 23h, pour une soirée 100 % musicale animée par Salomé !

Entre amis, en duo ou en équipe, tentez de reconnaître les plus grands tubes et montrez que vous êtes le roi (ou la reine) du Blind Test.

Bonne humeur, défis musicaux et éclats de rire garantis !

Au Loft de 20h à 23h

Venez chanter, jouer… et surtout vous amuser ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

