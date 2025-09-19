Soirée blind test Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée blind test Bibliothèque de Ménilles Ménilles vendredi 19 septembre 2025.

Soirée blind test

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19

Soirée Blind Test Un défi musical pour les adultes

Ambiance détendue, bonne humeur et esprit d’équipe garantis ! La médiathèque de Ménilles vous invite à une soirée blind test spécialement conçue pour un public adulte.

Le principe est simple :

Des extraits de chansons, musiques de films, tubes incontournables ou perles oubliées sont diffusés… À vous de deviner le titre, l’interprète, ou même l’année !

Formez votre équipe ou jouez en solo, et laissez-vous porter par les souvenirs et la compétition amicale.

Au programme :

– des musiques de toutes les époques et de tous les styles,

– des manches thématiques (années 80, génériques TV, tubes de l’été, etc.),

– des points bonus pour les plus rapides… ou les plus inventifs !

Pas besoin d’être un expert musical l’essentiel, c’est de participer, rire, chanter (parfois faux !) et passer une soirée originale, conviviale et pleine de surprises.

Préparez vos oreilles… et vos playlists !

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48 .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

