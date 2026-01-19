Soirée Blind Test Musical Labastide-Murat Cœur de Causse
Soirée Blind Test Musical Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 7 février 2026.
Soirée Blind Test Musical
Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L'hiver sous les tropiques !
Blind test musical, à reconnaissance vocale, organisé par l'APE de l'école de Labastide-Murat
Blind test musical, à reconnaissance vocale, organisé par l'APE de l'école de Labastide-Murat. Pour jouer, amène ton smartphone !
Ouvert à tous ! Parents, famille, amis, voisins, habitants du village…
.
Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 20 29 16 42
English :
Winter in the tropics!
Musical blind test, with voice recognition, organized by the APE of Labastide-Murat school
