Soirée Blind Test Musical Labastide-Murat Cœur de Causse

Soirée Blind Test Musical

Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L'hiver sous les tropiques !

Blind test musical, à reconnaissance vocale, organisé par l'APE de l'école de Labastide-Murat

Blind test musical, à reconnaissance vocale, organisé par l'APE de l'école de Labastide-Murat. Pour jouer, amène ton smartphone !

Ouvert à tous ! Parents, famille, amis, voisins, habitants du village…

.

Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 20 29 16 42

English :

Winter in the tropics!

Musical blind test, with voice recognition, organized by the APE of Labastide-Murat school

