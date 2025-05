Soirée Blind test musical – Lorleau, 17 mai 2025 20:00, Lorleau.

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Les 17 mai à 20h, le Domaine de Lorleau organise une soirée blind test musical avec repas pour petits et grands.

Menu adulte à 18€: Kir + 1/4 de vin + Terrine du pays + Confit de canard sur lit de pommes de terre persillées + fromage ou tarte aux pommes

Menu enfant de moins de 10 ans à 12€: Soda + Terrine du pays + Pilons de poulet et pommes de terre + tarte aux pommes

Réservation au 06 60 04 93 22

Date limite de réservation: dimanche 11 mai

21 Rue de la Lieure

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr

English : Soirée Blind test musical

On May 17 at 8pm, Domaine de Lorleau organizes a musical blind test evening with a meal for young and old.

Adult menu at €18: Kir + 1/4 de vin + Terrine du pays + Confit de canard sur lit de pommes de terre persillées + cheese or apple tart

Children’s menu (under 10) at ?12: Soda + Terrine du pays + Chicken and potato drumsticks + apple tart

Book on 06 60 04 93 22

Reservation deadline: Sunday May 11

German :

Am 17. Mai um 20 Uhr veranstaltet die Domaine de Lorleau einen musikalischen Blindtest-Abend mit Essen für Groß und Klein.

Menü für Erwachsene zu 18?: Kir + 1/4 Wein + Terrine aus der Region + Entenkonfit auf Petersilienkartoffeln + Käse oder Apfelkuchen

Menü für Kinder unter 10 Jahren: 12 Euro: Soda + Terrine aus der Region + Hühnerkeulen und Kartoffeln + Apfelkuchen

Reservierung unter 06 60 04 93 22

Reservierungsschluss: Sonntag, 11. Mai

Italiano :

Il 17 maggio alle 20.00, il Domaine de Lorleau organizza una serata musicale al buio con un pasto per tutte le età.

Menu per adulti a 18 euro: Kir + 1/4 di vino + Terrina del paese + Confit de canard sur lit de pommes de terre persillées + torta di formaggio o di mele

Menù bambini (sotto i 10 anni) a 12 €: Soda + terrina locale + bacchette di pollo e patate + torta di mele

Prenotare al numero 06 60 04 93 22

Termine ultimo per la prenotazione: domenica 11 maggio

Espanol :

El 17 de mayo a las 20.00 h, el Domaine de Lorleau organiza una velada musical a ciegas con cena para todas las edades.

Menú adulto a 18 €: Kir + 1/4 de vino + Terrina del país + Confit de canard sur lit de pommes de terre persillées + tarta de queso o manzana

Menú infantil (menores de 10 años) a 12 euros: Refresco + terrina del país + muslos de pollo y patatas + tarta de manzana

Reserve en el 06 60 04 93 22

Fecha límite de reserva: domingo 11 de mayo

