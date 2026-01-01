Soirée Blind Test ZI des Soarns Soleil Orthez

Soirée Blind Test

ZI des Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Venez affronter vos amis autour d’un tout nouveau concept un Blind-test endiablé animé par DJ Mix aux platines.

Formez vos équipes et venez montrer qui a la meilleure culture musicale dans cette soirée rythmée et pleine de surprises ! .

ZI des Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blind Test

L’événement Soirée Blind Test Orthez a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Coeur de Béarn