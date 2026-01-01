Soirée Blind Test ZI des Soarns Soleil Orthez
Soirée Blind Test ZI des Soarns Soleil Orthez mercredi 7 janvier 2026.
ZI des Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-07
Venez affronter vos amis autour d’un tout nouveau concept un Blind-test endiablé animé par DJ Mix aux platines.
Formez vos équipes et venez montrer qui a la meilleure culture musicale dans cette soirée rythmée et pleine de surprises ! .
ZI des Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73
