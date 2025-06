Soirée Blind Test Guinguette l’Inattendu Peyrus 30 juin 2025 07:00

Drôme

Soirée Blind Test Guinguette l’Inattendu 255 rue des Charignons Peyrus Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-30

Une soirée à ne pas manquer ! Blind Test connecté animé par KRiSs COol .

.

Guinguette l’Inattendu 255 rue des Charignons

Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 42 guinguettepeyrus@gmail.com

English :

An evening not to be missed! Connected Blind Test hosted by KRiSs COol .

German :

Ein Abend, den Sie nicht verpassen sollten! Blind Test connected moderiert von KRiSs COol .

Italiano :

Una serata da non perdere! Test cieco collegato ospitato da KRiSs COol .

Espanol :

Una velada que no debe perderse Prueba a ciegas conectada organizada por KRiSs COol .

L’événement Soirée Blind Test Peyrus a été mis à jour le 2025-06-25 par Valence Romans Tourisme