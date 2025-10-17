Soirée Blind test Bistrot les Safres Piégon

Soirée Blind test Bistrot les Safres Piégon vendredi 17 octobre 2025.

Soirée Blind test

Bistrot les Safres 20 route du Lavoir Piégon Drôme

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Soirée blind test pour tous les goûts, pop; rock, série TV…

Equipe de 2 personnes

Lot pour les gagnants



Le bar avec ses incontournables amuses-bouche »Les safrignottes ou le restaurant pour une restauration pleine de saveurs et de goût.

Bistrot les Safres 20 route du Lavoir Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 39 72 71 lessafres@gmail.com

English :

Blind test evening for all tastes, pop, rock, TV series…

Teams of 2

Prize for winners



The bar with its must-try amuse-bouche Les safrignottes or the restaurant for a meal full of flavour and taste.

German :

Ein Abend mit Blindtests für alle Geschmäcker, Pop, Rock, TV-Serien…

Team von 2 Personen

Preise für die Gewinner



Die Bar mit ihren unumgänglichen Amuse-bouche »Les safrignottes » oder das Restaurant für ein Essen voller Aromen und Geschmack.

Italiano :

Serata blind test per tutti i gusti, pop, rock, serie TV…

Squadra di 2 persone

Premio per i vincitori



Il bar con il suo imperdibile amuse-bouche Les safrignottes o il ristorante per un pasto ricco di gusto e sapori.

Espanol :

Tarde de pruebas a ciegas para todos los gustos, pop, rock, series de TV…

Equipo de 2

Premio para los ganadores



El bar con su imperdible amuse-bouche Les safrignottes o el restaurante para una comida llena de sabor y gusto.

L’événement Soirée Blind test Piégon a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale