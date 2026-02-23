Soirée Blind Test Bar des sports Pléhédel

Soirée Blind Test

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Prêt à tester tes connaissances musicales et à défier tes amis ? Rejoins-nous pour une soirée Blind Test inoubliable au Bar des Sports ! 1ère place 50 € de bon d’achat à utiliser sur la partie Cave du bar. Inscription par équipe pour 4 Buzzers (jusqu’à 5 joueurs par équipe). .

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 32 10

