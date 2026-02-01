Soirée blind-test Pornic
Soirée blind-test Pornic vendredi 20 février 2026.
Soirée blind-test
17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 21:00:00
2026-02-20
Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !
Viens tester ta culture musicale et ton sens du rythme lors de notre soirée blind test !
Hits d’hier et d’aujourd’hui, génériques cultes, classiques incontournables…
Au programme
Musique, fun et défis entre amis
Ambiance conviviale, bières et bonne humeur
Fous rires garantis, esprit de compétition bienvenu
Que tu sois incollable sur les playlists ou juste là pour t’amuser, viens jouer et chanter avec nous !
17 Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89
English :
The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!
