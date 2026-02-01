Soirée blind-test

17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !

Viens tester ta culture musicale et ton sens du rythme lors de notre soirée blind test !

Hits d’hier et d’aujourd’hui, génériques cultes, classiques incontournables…

Au programme

Musique, fun et défis entre amis

Ambiance conviviale, bières et bonne humeur

Fous rires garantis, esprit de compétition bienvenu

Que tu sois incollable sur les playlists ou juste là pour t’amuser, viens jouer et chanter avec nous !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic. .

17 Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!

L’événement Soirée blind-test Pornic a été mis à jour le 2026-01-30 par I_OT Pornic