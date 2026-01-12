Soirée Blind Test Dojo Portets
Soirée Blind Test Dojo Portets samedi 31 janvier 2026.
Soirée Blind Test
Dojo 1 rue de la Liberté Portets Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Cet événement, ouvert à tous, a pour objectif de rassembler les habitants dans un moment convivial et festif .
Dojo 1 rue de la Liberté Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 84 46 98 lespetitsportesiens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Blind Test
L’événement Soirée Blind Test Portets a été mis à jour le 2026-01-11 par La Gironde du Sud