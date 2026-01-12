Soirée Blind Test Dojo Portets

Soirée Blind Test

Dojo 1 rue de la Liberté Portets Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Cet événement, ouvert à tous, a pour objectif de rassembler les habitants dans un moment convivial et festif .

Dojo 1 rue de la Liberté Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 84 46 98 lespetitsportesiens@gmail.com

English : Soirée Blind Test

L’événement Soirée Blind Test Portets a été mis à jour le 2026-01-11 par La Gironde du Sud