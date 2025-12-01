Soirée Blind test Chez Biquette Pouilly-sur-Loire
Soirée Blind test Chez Biquette Pouilly-sur-Loire vendredi 26 décembre 2025.
Soirée Blind test
Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-26 19:00:00
fin : 2025-12-26 23:00:00
2025-12-26
La crêperie Chez Biquette vous réserve une soirée spéciale Blind Test . En famille ou entre amis, participez à cette soirée tout en dégustant un succulent repas. Lots à gagner pour les trois premières équipes.
La terrasse de la pergola est illuminée et décorée sur le thème Noël en forêt durant tout le mois de décembre. Pensez à réserver votre table ! Rendez-vous à partir de 19h. .
Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 59 28 contacts@chezbiquette.com
