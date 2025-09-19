Soirée blind test V and B Romans-sur-Isère

Soirée blind test V and B Romans-sur-Isère vendredi 19 septembre 2025.

Soirée blind test

V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

C’est la rentrée et à cette occasion les soirées blind test reprennent au V and B Romans ! Venez affronter les autres équipes dans un test de culture musicale !



Soirée accessible sur réservation, ouvert à tous.

V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

English :

It’s back to school time, and blind test nights are back at V and B Romans! Come and take on the other teams in a musical culture test!



Evenings open to all, subject to reservation.

German :

Es ist Schulbeginn und zu diesem Anlass beginnen die Blindtest-Abende im V and B Romans wieder! Treten Sie gegen die anderen Teams in einem Musikkulturtest an!



Der Abend ist nur mit Reservierung zugänglich und steht allen offen.

Italiano :

È tempo di tornare a scuola e tornano le serate di blind test alla V e B Romans! Venite a sfidare le altre squadre in un test di cultura musicale!



Serate su prenotazione, aperte a tutti.

Espanol :

Vuelve la vuelta al cole, ¡y vuelven las tardes de pruebas a ciegas en V y B Romans! ¡Ven y enfréntate a los otros equipos en una prueba de cultura musical!



Veladas disponibles previa reserva, abiertas a todos.

