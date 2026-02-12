Soirée blind test Le Central Saint-Astier

Soirée blind test

Le Central 34 Place de la République Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée Blind test

Testez vos connaissances musicales sur les tubes des années 80.

19h30, Bar le Central.

Entrée libre. Lots à gagner.

Le Central 05 53 09 21 19

Soirée Blind test

Testez vos connaissances musicales sur les tubes des années 80.

19h30, Bar le Central.

Entrée libre. Lots à gagner.

Le Central 05 53 09 21 19 .

Le Central 34 Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 21 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée blind test

Karate and country dance demonstrations during the aperitif.

DJ podium Diffusion 24.

Menu: sausage rougail, cheese, apple pie, coffee.

7:30pm, La Fabrique

Reservations until November 24.

Price: ?20/person.

Bookings 06 74 59 17 41

L’événement Soirée blind test Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-09 par Vallée de l’Isle en Périgord