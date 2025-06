Soirée blind Test – Saint-Georges-sur-Erve 28 juin 2025 21:00

Mayenne

Soirée blind Test La Giraudière Saint-Georges-sur-Erve Mayenne

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-28 22:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Soirée festive “ Blind Test ” avec le pianiste T. Fuchez.

Rejoignez-nous pour une soirée musicale inédite avec le pianiste T. Fuchez ! Dans une ambiance chaleureuse et détendue, testez vos connaissances musicales autour d’un blind test en direct au piano. Venez en solo, en famille ou entre amis pour partager un moment festif où la musique rapproche et fait vibrer. Participation libre et consciente chacun donne selon ses moyens.

Participation libre.

Organisé par le CIAP PAT Mayenne. .

La Giraudière

Saint-Georges-sur-Erve 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 55 55 40 ciap53.acc@gmail.com

English :

Festive evening ? Blind Test? with pianist T. Fuchez.

German :

Festlicher Abend ? Blind Test? mit dem Pianisten T. Fuchez.

Italiano :

Serata di festa ? Blind Test? con il pianista T. Fuchez.

Espanol :

Velada festiva ? Prueba a ciegas ? con el pianista T. Fuchez.

L’événement Soirée blind Test Saint-Georges-sur-Erve a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons