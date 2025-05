Soirée Blind Test – V and B Saint Marcel / Vernon Saint-Marcel, 22 mai 2025 19:00, Saint-Marcel.

Eure

Soirée Blind Test V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Testez vos connaissances musicales lors d’une soirée Blind Test Testez des années 80 à 2010 !

DJ Rickson animera la soirée avec une playlist pleine de hits féminins incontournables.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

English : Soirée Blind Test

Test your musical knowledge with a Blind Test evening from the 80s to 2010!

DJ Rickson will host the evening with a playlist full of must-have female hits.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen bei einem Blind Test Abend Testen Sie die 80er bis 2010er Jahre!

DJ Rickson wird den Abend mit einer Playlist voller unumgänglicher Frauenhits moderieren.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Trinken Sie ihn in Maßen.

Italiano :

Mettete alla prova la vostra conoscenza della musica in una serata Blind Test, dagli anni ’80 al 2010!

DJ Rickson condurrà la serata con una playlist ricca di successi femminili imperdibili.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione.

Espanol :

Ponga a prueba sus conocimientos musicales en una velada a ciegas, ¡desde los años 80 hasta 2010!

DJ Rickson será el anfitrión de la velada con una lista de reproducción repleta de éxitos femeninos imprescindibles.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Bebe con moderación.

L’événement Soirée Blind Test Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération